Auch wenn aktuell der Bundesliga-Spielbetrieb ruht, hat Sig Zelt gerade einiges zu tun. Der Leiter von "ProFans", einem bundesweiten Interessenbündnis aktiver Fan- und Ultragruppen in Deutschland, ist in der Debatte um Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga ein gefragter Gesprächspartner.

Sig Zelt : Der fehlt schon. Die meisten von uns können die Lücken an Zeit, die da entsteht, sehr schnell füllen und es ist nicht so, dass Langeweile entsteht, aber es fehlt etwas ganz gewaltig. Wir warten sehnsüchtig darauf, dass wir wieder im Stadion sein dürfen.

rbb|24: Herr Zelt, am schönen, sonnigen Wetter kann man sich derzeit erfreuen, nicht aber am Stadionbesuch. Wie sehr fehlt das im Moment?

Zudem gehört er der Gruppierung " Eiserner Virus ", einer Interessenvertretung von Fans des 1. FC Union Berlin, an.

Sig Zelt ist seit 2014 Sprecher des unabhängigen und bundesweiten Bündnisses ProFans , das die Interessen aktiver Fan- und Ultragruppen in Deutschland vertritt.

Was ist es denn ganz konkret, was da fehlt? Wahrscheinlich ist es ja mehr als der Stadionbesuch am Samstag, oder?

Ja, es ist eben das, was den Fußball ausmacht: das Gemeinschaftserlebnis, die Freunde, auch das soziale Netzwerk, was sich darum spinnt. Auch das ist jetzt ja weitgehend unterbrochen. Wir stehen natürlich in Kontakt übers Internet, aber man merkt, wie unvollkommen das ist und wie es den persönlichen Kontakt nicht ersetzen kann.