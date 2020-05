Wieder einmal sorgt ein Facebook-Video bei Hertha BSC für Aufsehen: Salomon Kalou hat in einem Livestream auf seiner Seite teils grobe Verstöße gegen die Abstandsregelung festgehalten - zwei Tage bevor über einen Neustart der Saison entschieden werden soll.

Der 34-Jährige veröffentlichte auf seinem Facebook-Account ein Live-Video, das teilweise deutliche Verstöße gegen die Abstandsregelungen in der Kabine der Profis von Hertha BSC dokumentiert.

Inmitten der Diskussion um den Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga in der Corona-Krise und nur zwei Tage, bevor die Politik am Mittwoch wohl eine Entscheidung über einen Neustart der Spielzeit treffen wird, sorgt ein Video von Hertha-Stürmer Salomon Kalou für Wirbel.

Während sich Kalou zunächst nur dabei filmt, wie er mit einem Bekannten zum Training fährt, wird das Video anschließend brisanter. Kalou betritt die Kabine der Blau-Weißen, begrüßt seine Mitspieler und einige Vereins-Mitarbeiter per Handschlag - und besucht Innenverteidiger Jordan Torunarigha beim von der DFL anberaumten Corona-Test. Der Arzt bittet Kalou, das Video zu löschen, doch der Ivorer filmt munter weiter.

In der Kabine streamt Kalou Gespräche mit den Kollegen über die Gehaltskürzungen der Hertha-Profis im Zuge der Corona-Pandemie live für seine Follower. Verständnis für den Verzicht scheinen sowohl Kalou als auch Ibisevic nicht zu haben. "Sie sind verrückt. Ich verstehe nicht, warum sie das machen. Ich werde ihn fragen: Verarscht ihr uns?", fragt Ibisevic Kalou, der offenbar ebenfalls seine Gehaltsabrechnung in Händen hält.

Von Hertha BSC gab es bislang noch keine Stellungnahme zu dem Video von Kalou, das mittlerweile gelöscht wurde. Die Deutsche Fußball Liga bezeichnete das Video und die Szenen in der Hertha-Kabine als "inakzeptabel". In einem Statement der DFL auf Twitter hieß es: "Hierfür kann es keine Toleranz geben – auch mit Blick auf Spieler und Clubs, die sich an die Vorgaben halten, weil sie die Ernsthaftigkeit der Situation erfasst haben."