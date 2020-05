Die Männer haben vorgelegt, jetzt will auch der Frauenfußball die nächsten Schritte zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs nehmen. Dafür hat der Deutsche Fußball Bund (DFB) am Freitagnachmittag das Hygienekonzept für die Bundesliga der Frauen, sowie die 3. Liga der Männer veröffentlicht. Es orientiert sich am genehmigten Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Noch sind die Vereine der Frauenfußball Bundesliga aber ein Sück weit von den Bedingungen der Männer entfernt. Während Hertha BSC und Union Berlin am Freitag zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder gemeinsam ein normales Mannschaftstraining abhalten konnten, wird bei Turbine Potsdam noch in Kleingruppen trainiert. Auch die Kabine ist für die Spielerinnen gerade tabu.

Das Konzept der Frauenfußball Bundesliga für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs orientiert sich stark an dem der DFL. So soll auch hier die Saison selbstverständlich mit Geisterspielen beendet werden. Es dürfte bei den Frauen sogar noch etwas leerer werden in und ums Stadion am Spieltag: Während die DFL mit knapp über 300 Personen plant, ist im Konzept für die Frauenfußball-Bundesliga von 214 bzw. 128 Personen zu lesen. Identisch zu dem DFL-Konzept ist der Rhythmus der Corona-Tests. Auch bei den Frauen sollen ab mindestens eine Woche vor einem möglichen Ligastart zwei Mal in der Woche Tests durchgeführt werden.

"Wir halten Abstand, eineinhalb oder zwei Meter und versuchen Kontakte zu vermeiden. Wir ziehen uns zu Hause um, fahren dann so zum Training, sind maximal zehn, fünfzehn Minuten vor Trainingsbeginn da und fahren direkt danach nach Hause", beschreibt Turbine-Verteidigerin Johanna Elsig ihren Trainingsablauf. Kontakt zwischen den einzelnen Gruppen gibt es so nicht.

Daran, inwiefern ein so strenges Quarantäne-Konzept wie bei der DFL auch im Frauenfußball umsetzbar sei, hatte Turbine Potsdams Trainer Matthias Rudolph zuletzt noch Zweifel geäußert. Anfang der Woche gab er gegenüber dem rbb zu bedenken: "In der Frauenfußball-Bundesliga sind nicht nur reine Profimannschaften. Es gibt bei uns zum Beispiel auch Schülerinnen, die zur Schule gehen." Überhaupt: So forsch wie die Vereine der DFL in den vergangenen Wochen formuliert man im Frauenfußball nicht den Drang nach einer Fortsetzung der Saison. Der DFB will erst bei einem außerordentlichen Bundestag am 25. Mai darüber entscheiden. Matthias Rudolph stellt aber für Turbine klar: "Grundsätzlich wollen wir spielen."

Auch aus finanzieller Hinsicht wäre das wichtig. Wie bei vielen anderen Sportarten geht es darum, Sponsorenverträge zu erfüllen und damit das nötige Geld in die Vereinskassen zu spülen. Nur wenige Vereine in der Liga sind finanziell so stark aufgestellt, wie die Topteams Wolfsburg und Bayern München, bei denen die großen Klubs aus dem Männerfußball dahinter stehen. Auch im Frauenfußball gilt: Gesichert wäre die Existenz vieler Vereine nur, wenn die Liga ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen darf.