Hauptstadtderby Ende Mai - Bundesliga-Wiederbeginn auf den 16. Mai verlegt

07.05.20 | 15:21 Uhr

Die Fußball-Bundesliga wird ihren Spielbetrieb einen Tag später als zunächst angesetzt wieder aufnehmen. Das Saisonfinale soll am 27. Juni stattfinden. Das Derby-Rückspiel zwischen Hertha und Union soll noch im Mai stattfinden.



Die Fußball-Bundesliga wird am 16. Mai - statt wie am Mittwoch angepeilt am 15. Mai - ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen. Das verkündete der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), Christian Seifert, am Donnerstagnachmittag auf einer Pressekonferenz nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung.



Berlin-Derby am zweiten Spieltag nach Wiederbeginn

Hertha BSC gastiert zum Auftakt an dem Samstag um 15:30 Uhr bei der TSG Hoffenheim. Am Tag darauf empfängt der 1. FC Union Berlin um 18 Uhr den FC Bayern München - beide Spiele werden ohne Zuschauer ausgetragen. Am zweiten Spieltag nach dem Wiederbeginn, also am Wochenende vom 22. bis 24. Mai, findet direkt das Rückspiel des Hauptstadtderby zwischen Hertha und Union statt. Die DFL veröffentlichte bereits die Paarungen für alle verbleibenden Spieltage - ohne jedoch den genauen Termin und die Uhrzeit bekannt zu geben.



Zwei englische Wochen

Für den restlichen Saisonverlauf plant die DFL zunächst mit zwei sogenannten englischen Wochen - also Spieltage unter der Woche. Die sollen am 26./27. Mai (28. Spieltag) und am 16./17. Juni (32. Spieltag) stattfinden. Das Saisonfinale steigt am 27. Juni. Der Pay-TV-Sender "Sky" teilte am Donnerstag mit, an den ersten beiden Spieltagen jeweils die Konferenz am Samstag in der 1. Liga sowie am Sonntag in der 2. Liga im frei empfangbaren Fernsehen zu zeigen.



Verzicht auf Freitagsspiel wegen politischer Auflagen

Mit dem Wiederbeginn am Samstag den 16. Mai startet der Ligabetrieb nicht wie zunächst gedacht mit einem Einzelspiel am Freitagabend. Vor der Unterbrechung des Ligabetriebs im März hätte die Partie Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn als Freitagabendspiel auf dem Programm gestanden. Dass zum Wiederbeginn nun auf ein Freitagsspiel verzichtet wird, hat laut Christian Seifert praktische Gründe: Der Start wurde um einen Tag verschoben, um den Anforderungen der Politik gerecht zu werden, erst in der zweiten Monatshälfte den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Der 15. Mai hätte noch in der ersten Monatshälfte gelegen. Unklar bleibt dagegen weiterhin, wann die Bundesliga-Saison 2020/2021 starten kann. Im Idealfall starten Ligenvnatürlich im August", sagte DFL-Boss Christian Seifert.

Weitere Corona-Fälle - Schiedsrichter noch nicht getestet

Auch über die Ergebnisse der zweiten Testwelle in der 1. und zweiten Bundesliga informierte Seifert bei der Pressekonferenz am Dienstag. Dabei gab er bekannt, dass es zwei weitere positive Testergebnisse gegeben hat. Genauere Angaben darüber, bei welchem Verein die Fälle auftraten und ob es sich um Spieler handelt, machte die DFL nicht. In der ersten Test-Welle hatte es bei 1724 Tests zehn Coronafälle gegeben. Die Schiedsrichter seien unterdessen bisher noch nicht systematisch auf das Coronavirus getestet worden, erklärte Seifert. Die Schiedsrichter unterstehen formell nicht der DFL sondern dem DFB, dieser werde dafür sorgen, dass die Unparteiischen vor Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Sinne des Hygiene-Konzepts getestet werden.

Politik gab am Mittwoch grünes Licht für Bundesliga-Wiederbeginn

Am Mittwoch hatte die DFL zunächst den 15. Mai als Neustart-Termin für die Bundesliga festgelegt. Zuvor hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Schalte am Mittwoch grünes Licht für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab Mitte Mai gegeben. In der 1. und 2. Bundesliga stehen noch neun Spieltage aus. Die Saison war Mitte März wegen der Corona-Pandemie unterbrochen worden. In den letzten Wochen hatte die DFL ein 41 Seiten umfassendes Hygienekonzept erarbeitet und der Politik vorgelegt.

Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Entscheidung um die Wiederaufnahme des Spielbetriebs hatte Hertha-Spieler Salomon Kalou mit einem Facebook-Livevideo für Aufsehen gesorgt. Der Ivorer dokumentierte in dem Video unter anderem, dass Spieler innerhalb der Kabine die Hygieneregeln missachteten. Noch am Abend wurde Kalou von Hertha BSC suspendiert.



