Ab Montag öffnen in Berlin viele Sporthallen wieder für Vereinssportler. In Gruppen von maximal zwölf Personen kann dann wieder kontaktfrei Sport getrieben werden. In den Hallen gelten allerdings einige Regeln.

Beim Betreten der Halle sollen längere Wartezeiten vermieden werden. Zwischen dem Wechsel der Sportgruppen muss in der Halle für zehn Minuten gelüftet werden. Zuschauer, Eltern oder Begleitpersonen dürfen die Sporthalle nicht betreten.

Die Nutzung der Umkleiden und WC- sowie Duschräume ist in den Bezirken zum Teil unterschiedlich geregelt. Während die Sportler in Spandau und Treptow-Köpenick die Umkleideräume nutzen dürfen, stehen die Umkleiden in Pankow "nur in eingeschränktem Maße zur Verfügung".

