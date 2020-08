Formel-E-Gründer Alejandro Agag ist bei seiner Ankunft in Berlin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der 49 Jahre alte Spanier am Mittwochabend via Instagram mit. "Es ist so traurig, dass ich mein erstes Formel-E-Rennen verpasse, dass ich es von meinem

Hotelzimmer in Berlin aus anschauen muss", schrieb Agag. Er befolge nun alle notwendigen

Sicherheitsprotokolle, die es für solche Fälle gebe.