Damit kann der 22-jährige Verteidiger etwas unverhofft zu seinem Debüt in seiner Landesauswahl kommen - steckt aber zugleich mittendrin im Corona-Chaos, das seit einigen Tagen rund um die Fußballer Norwegens herrscht. Ryerson ist Teil eines 18-köpfigen Not-Kaders der Skandinavier, den der norwegische Fußball-Verband NFF am Montagmittag benannte.

Julian Ryerson vom 1. FC Union Berlin ist für das Nations-League-Spiel der norwegischen Nationalmannschaft in Wien gegen Österreich (Mittwoch, 20:45 Uhr) nachnominiert worden. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit [fc-union-berlin.de].

Alle nun nominierten Akteure mit Ausnahme des früheren Fürthers Veton Berisha, der bereits von einer Coronavirus-Infektion genesen ist, kicken im Ausland. Der Plan ist, dass all diese Spieler nach Norwegen, konkret: Oslo, reisen und dort direkt in einem Flughafenhotel einquartiert und auf das Virus getestet werden, ehe sie am Dienstag gemeinsam per Charterflug nach Wien abreisen.

Verwirrung gibt es derweil noch immer um den eigentlichen Stammkader - zu dem unter anderem Hertha-Keeper Rune Jarstein und BVB-Star Erling Haaland gehören. Aktueller Stand ist, dass die Spieler in Deutschland ihre Quarantäne-Pflicht halten müssen und damit für den Bundesliga-Spieltag am kommenden Wochenende ausfallen. Das haben der norwegische Fußball-Verband und die zuständigen Behörden jüngst nochmals bekräftigt.

Die Spieler hätten bei ihrer Ausreise zugestimmt, sich bis zum Ablauf der zehntägigen Quarantäne in Isolation zu begeben, hieß es. Entsprechende Informationen seien den Profis in Schreiben an deren Klubs mitgegeben worden, "damit die Regeln eingehalten werden", sagte Verbandsdirektorin Lise Klaveness dem norwegischen Rundfunksender NRK.