Mehrere entlaufene Zirkustiere haben in Spremberg (Spree-Neiße) zu einen Polizeieinsatz geführt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe eine Bürgerin am Morgen die Beamten gerufen, weil ihr in der Stadt zwei freilaufende Kamele aufgefallen waren.

Eine Streifenwagenbesatzung habe zudem einen ebenfalls freilaufenden Esel und ein Pony entdeckt (siehe Collage oben). Laut Polizei stammen die Tiere aus einem Zirkus, der aktuell in der Stadt gastiert. Sie waren offenbar ausgebrochen.

Die Tiere seien durch den Eigentümer unverletzt wieder eingefangen worden.