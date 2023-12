Der Mann wurde nach Angaben der Polizei zufolge in der Cottbuser Innenstadt in seinem

Auto gestoppt und festgenommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Dem 21-Jährigen wird laut Polizei der Handel mit Drogen "in nicht geringer Menge" und Beteiligung an mehreren Gewaltdelikten in Cottbus in diesem Jahr vorgeworfen. Er soll potenziell hohe Gewaltbereitschaft besitzen und ist polizeibekannt. Am Samstag soll durch das Amtsgericht Cottbus der Haftbefehl verkündet werden.

Mehr als 200 Polizeibeamte aus Brandenburg, Berlin, Sachsen und Thüringen sind im Einsatz, auch vom Spezialeinsatzkommando (SEK). Aktuell laufe der Einsatz noch, er werde sich wohl bis in den späten Abend hinziehen. Bislang wurde der Polizei zufolge in einem ersten Aufschlag Marihuana sichergestellt. Der Einsatz war lange vorbereitet worden.