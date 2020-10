Täglich steigt in der knapp 100.000 Einwohner zählenden Stadt Cottbus die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen. Aktuell liegt der Inzidenzwert bei 40. Am Thiem-Klinikum wird bis Ende der Woche nun die komlette Belegschaft getestet.

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Cottbuser steigt weiter an. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche gerechnet, liegt mittlerweile bei 40.

Aktuell befinden sich in Cottbus 300 Personen in häuslicher Quarantäne. Die Stadt geht davon aus, dass am Montag weitere Fälle dazukommen werden. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz auf über 50 steigen, wäre Cottbus ein Corona-Risikogebiet. Stadtsprecher Jan Glossmann sagte dem rbb zur aktuellen Entwicklung: "Wir müssen jetzt abwarten und sehen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Man kann nicht spekulieren, ob und wann die 50er-Grenze erreicht wird. Wenn das passiert, dann regelt die geltende Verordnung alles weitere."

Seit Erreichen der Inzidenzzahl 35 am Wochenende gelten in Cottbus verschärfte Maßnahmen. So muss ab sofort ein Mund-Nasen-Schutz in Büros und Verwaltungsgebäuden getragen werden. Bei Feiern in Privaträumen dürfen nicht mehr als 25 Menschen zeitgleich zusammenkommen. In öffentlichen oder angemieteten Räumen liegt die Beschränkung bei 50 Personen.