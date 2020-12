Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz als der Corona-Hotspot in Brandenburg mit einer aktuellen 7-Tage-Inzidenz von 374 macht ernst: Die Verwaltung hat am Mittwoch eine weitere Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Pandemie [osl-online.de] beschlossen, die bei einer Pressekonferenz vorgestellt wurde.

Auf Wochenmärkten dürfen nur noch Lebensmittel verkauft werden. Weitere Schließungen von Geschäften prüft der Kreis in der kommenden Woche. Falls sich von sächsischer Seite durch die dortigen Regelungen ein Einkaufstourismus entwickeln sollte, werde man nachsteuern, so Landrat Heinze. Es werde Vor-Ort-Kontrollen an allen Tagen geben, also auch während der Feiertage.

Natürlich beobachte man auch, was möglicherweise bundesweit an weiteren Verschärfungen beschlossen werde. Der Landrat betont aber die besondere Situation seines Landkreises. Dieser müsse reagieren um die Infektionszahlen nach unten zu bekommen. Sonst werde man die Gesundheitsversorgung nicht mehr absichern können. Derzeit werde man regelrecht überrollt, so Heinze. Er schloss weitere Maßnahmen nicht aus.

Innerhalb von 24 Stunden sind im Landkreis 63 neue Corona-Infektionen gemeldet worden, fünf weitere Menschen sind verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Toten mit oder durch eine Corona-Infektion auf 46. Der am Dienstag gemeldete Inzidenz-Höchstwert von 451 sei durch nachträgliche Fälle zustande gekommen, erklärte derweil Pressesprecherin Sarah Werner. Inzwischen habe es eine Datenkorrektur gegeben.

Hinweis: In einer früheren Version dieses Beitrags hieß es, während der Ausgangssperre sei selbst Joggen untersagt. Das hatte Landrat Heinze während der Pressekonferenz auf Nachfrage gesagt. Der Landkreis wies am Mittwochabend darauf hin, dass es sich dabei um ein Missverständnis gehandelt habe und Einzelsport erlaubt sei.



Sendung: Antenne Brandenburg, 09.12.2020, 16.30 Uhr