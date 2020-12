Das Klinikum Niederlausitz in Senftenberg und Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) hat in einer Mitteilung um Unterstützung aus der Bevölkerung gebeten. Hintergrund ist der massive Personalmangel im Haus. Das Personal sei zum Teil selbst an Covid19 erkrankt, einige Krankheitsverläufe bei Patienten seien so schwer, dass mehr Pflegekräfte benötigt würden, so das Klinikum.

"Die Gesundheitsversorgung von akut kranken Patienten im Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist gefährdet bis kritisch. Wir brauchen jetzt jede Unterstützung, die wir bekommen können", heißt es in der Mitteilung. Die Bitte richtet sich an jeden, der "medizinische Vorerfahrungen oder Vorerfahrungen im Servicebereich hat, gesundheitlich dazu in der Lage ist und sich unter allen zur Verfügung stehenden Schutzmaßnahmen und unter Anleitung von qualifziertem Fachpersonal einen Einsatz in unserem Krankenhaus vorstellen kann", so die Mitteilung.

Am Montag waren bereits 70 Bewerbungen beim Klinikum eingegangen, teilte das Haus auf rbb-Nachfrage mit. Auf seiner Webseite hat das Klinikum ein Kontaktfomular zur Verfügung gestellt.