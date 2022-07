Über 100 Mitarbeitende würden im Energieunternehmen gebraucht, sagte der Vorsitzende Maik Rolle am Samstag im rbb24 Inforadio. Die Situation sei ein Sonderfall und so nicht voraussehbar gewesen. "Wir sind bereit und versuchen das hinzukriegen", betonte er.

Für das geplante Wiederanfahren zweier Kraftwerksblöcke im Kraftwerk Jänschwalde (Spree-Neiße) fehlt laut dem Personalrat des Betreibers Leag Personal. Derzeit befinden sich die Blöcke E und F noch in Sicherheitsbereitschaft.

Das Anfahren der Blöcke sei nicht einfach, dafür gebe es bestimmte Regularien - vor allem für einen möglichen Dauerbetrieb, erklärte Rolle. Nach Angaben der Leag erfordert ein umfangreicher Einsatz eine Befreiung von Auflagen zur Einhaltung von Emissionsgrenzwerten. Die Blöcke erfüllten nicht die derzeit geltenden technischen Vorgaben, eine den neuen Anforderungen entsprechende technische Nachrüstung wäre in der zur Verfügung stehenden Zeit bis zu einem möglichen Dauerbetrieb nicht umsetzbar.

Die beiden 500-MW-Kraftwerksblöcke E und F befinden sich in vierjähriger sogenannter Sicherheitsbereitschaft. Nach dem geltenden Gesetz ist ihr Einsatz nur in Notfallsituationen für wenige Stunden vorgesehen. Block F sollte zum 1. Oktober 2022, Block E zum 1. Oktober 2023 endgültig stillgelegt werden. Während der Sicherheitsbereitschaft nehmen die Blöcke nicht am aktiven Marktgeschehen teil.