Die Prüfgesellschaft Dekra will am Lausitzring in Klettwitz (Oberspreewald-Lausitz) noch einmal Geld in die Hand nehmen, um die Möglichkeiten am Standort auszubauen. "Vor dem Hintergrund der stetig wachsenden Zahl an neuen Elektrofahrzeug-Modellen" soll für einen zweistelligen Millionenbetrag ein Testzentrum für Antriebsbatterien entstehen, teilte Dekra am Donnerstag mit.