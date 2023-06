Das Hamburger Unternehmen "Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH" (VTG) hat am Donnerstag in Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) den Grundstein für ein Instandhaltungswerk für Güterwagen gelegt.

Für VGT habe es zwei Gründe gegeben, sich in Großräschen anzusiedeln, sagte Sven Wellbrock dem rbb. Wellbrock ist bei dem Unternehmen für das operative Geschäft in Europa verantwortlich. Einerseits liege Großräschen "relativ zentral" in Deutschland und damit in Europa. "Zum anderen gibt es ungefähr zwei Kilometer entfernt eine große Gleisharfe [ein Gleis, dass sich in mehrere Gleise aufteilt, Anm.d.Red.]. Die haben wir mit erworben, und dort können wir sehr große Mengen an Waggons zurücknehmen und an die Kunden schicken."



Spätestens Anfang 2024 soll das Instandhaltungswerk in Großräschen in Betrieb gehen, teilte VGT mit. Dann werden vorerst 40 Mitarbeiter gebraucht. Die ersten Mitarbeiter werden laut dem Unternehmen schon in anderen VGT-Instandhaltungswerken ausgebildet.