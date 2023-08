Bei der Produktion von Lithiumhydroxid in Guben (Spree-Neiße) will das Unternehmen Rock Tech Lithium auf sogenannten grünen Strom setzen. Eine entsprechende Absichtserklärung sei gemeinsam mit dem Lausitzer Energiekonzern Leag unterzeichnet worden, teilten beide Unternehmen am Dienstag mit.

Ab 2026 will Rock Tech in Guben Lithiumhydroxid produzieren. Der Grundstoff ist wichtig für die Produktion von Akkus und Batterien, etwa für E-Autos. Die Produktion in Guben wird die erste in Europa sein.