Das deutsch-kanadische Rohstoff Unternehmen "Rock Tech Lithium" hat am Montag den Spatenstich für seine Lithiumfabrik in Guben (Landkreis Spree-Neiße) gesetzt. Am Standort soll eine Anlage zur Herstellung von batteriefähigem Lithiumhydroxid für die Elektromobilitätsbranche errichtet werden - der Stoff ist ein wichtiger Bestandteil von Autobatterien. Bereits Anfang März hatte das Unternehmen bekannt gegeben, die erste Baugenehmigung erhalten zu haben.

Am Standort in Guben könnten nach Angaben des Unternehmens künftig rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt werden, insgesamt will Rock Tech etwa 650 Millionen Euro in das Batteriewerk investieren. Anfang 2025 soll der erste Teil der Anlage in Betrieb gehen, ab 2026 will Rock Tech dann die Produktion von Lithiumhydroxid in Batteriequalität starten, heißt es in der Pressemitteilung des Landes. Pro Jahr soll dann Lithiumhydroxid für Batterien von 500.000 Elektroautos produziert werden. Mit dem Spatenstich in dieser Woche beginnt zunächst der Bau von Verwaltungsgebäuden und einem Labor, der Baustart weiterer Gebäude folgt später.

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (ebenfalls SPD) sagte beim Spatenstich in Guben: "Die Lithiumfabrik von Rock Tech in Guben wird die Position Brandenburgs als Zentrum der Elektromobilität und der Energiewende in Deutschland noch einmal deutlich stärken." Das Land decke damit künftig die komplette Wertschöpfungskette von der Rohstoffaufbereitung bis zum E-Autobau und dem Recycling alter Batterien ab. Alleine in Guben soll sich neben Rock Tech noch ein weiterer Player auf dem Batterie-Markt ansiedeln: Im vergangenen November hatte die Stadt mitgeteilt, dass das chinesische Unternehmen "Botree Cycling" eine Batterie-Recycling-Anlage in der Region bauen wolle.