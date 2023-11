Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) bezeichnete die Entwicklung als bedauerlich. Allerdings sei "eine harte Reaktion in der jetzt eingetretenen Situation [...] unvermeidlich", wird er in der Mitteilung der Stadt Cottbus zitiert. Die Stadt habe den Mietvertrag mit dem Kauf des Gebäudes übernommen.

Erst am Montag war Aachener-Geschäftsführer Friedrich-Wilhelm Göbel von seinem Posten zurückgetreten. Er wird noch immer per Haftbefehl gesucht, weil er zu einem Gerichtstermin nicht erschienen war. Dennoch hieß es vergangene Woche von dem Unternehmen, es halte an der Eröffnung der Filiale in Cottbus fest. Neuer Geschäftsführer ist der Rechtsanwalt Oliver Nobel, der nach eigenen Angaben ein "krisenerfahrener Restrukturierungsexperte" ist. Er will laut dem Unternehmen Ende der Woche Interviews geben. Bis dahin müsse er sich zunächst einen Überblick verschaffen, heißt es.



Die Modekette Aachener will mehrere Filialen der insolventen Kaufhauskette Galeria Kaufhof übernehmen, unter anderem in Cottbus. Ursprünglich war für September die Eröffnung in Cottbus geplant, doch der Termin wurde mehrmals verschoben, unter anderem mit Verweis auf Lieferschwierigkeiten.