Die Modekette Aachener, die mehrere Filialen der insolventen Kaufhauskette Galeria Kaufhof übernehmen will, unter anderem in Cottbus, hat einen neuen Geschäftsführer. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin am Montag auf rbb-Nachfrage. Zuvor hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet.

Demnach sei der bisherige Geschäftsführer Friedrich-Wilhelm Göbel am Montag von seinem Posten zurückgetreten. Auf welchem Weg er seinen Rücktritt mitteilte, sagte die Unternehmenssprecherin nicht. Göbel wird noch immer per Haftbefehl gesucht, weil er zu einem Gerichtstermin nicht erschienen war. Dennoch hieß es erst vergangene Woche von dem Unternehmen, es halte an der Eröffnung der Filiale in Cottbus fest.