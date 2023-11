Modekette Aachener hält an Eröffnung in Cottbus fest

Im Juni sind in der ehemaligen Galeria-Kaufhof-Filiale in Cottbus die Lichter ausgegangen. Mit der Kette Aachener wurde schnell ein Nachfolger für den Standort präsentiert. Doch der Chef der Aachener ist untergetaucht und wird per Haftbefehl gesucht.

Ihr Chef sei zwar untergetaucht, das Tagesgeschäft laufe aber weiter, sagte eine Mitarbeiterin der Kommunikationsabteilung von Aachener am Dienstag auf Nachfrage von rbb|24. Das Unternehmen sei trotz des untergetauchten Geschäftsführers weiter voll handlungsfähig. Auch an der geplanten Eröffnung in Cottbus und der Übernahme der ehemaligen Galeria-Kaufhof-Mitarbeiter wolle man festhalten.

Neben Cottbus hatte Aachener im Zuge der Insolvenz von Galeria-Karstadt-Kaufhof bundesweit fünf weitere Filialen des letzten großen Warenhauskonzerns in Deutschland übernommen. Wie der Geschäftsführer des Handelsverbandes Textil, Schuhe, Lederwaren (BTE), Axel Augustin, rbb|24 sagte, hätten alle übernommenen Standorte gerade dasselbe Problem. "Die Lieferanten wissen nicht, wann sie Ware liefern sollen. Müssen sie überhaupt noch Ware liefern? Also wir hören natürlich überall - nicht nur in Cottbus - von Verschiebungen, dass die nicht wissen, wann tatsächlich eröffnet werden soll", so Augustin.

Gleichzeitig betonte der Chef des Handelsverbandes, Aachener sei zwar eine junge Kette, aber der untergetauchte Chef lange im Geschäft gewesen; Göbel habe in der Vergangenheit bewiesen, dass er Geschäfte führen könne. "Also grundsätzlich kann er Modehandel", sagte Augustin. Allerdings müsse Göbel nun "beweisen, ob er das jetzt schafft", so Axel Augustin gegenüber rbb|24.