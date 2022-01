Geldausschüttung bei Spotify - Sind 0,003 Euro fair?

Sa 08.01.22 | 07:49 Uhr | Von Hasan Gökkaya

Einen großen Anteil am Boom der Musik-Branche hat der Streaming-Gigant Spotify. Doch bei vielen Musikern kommt nur wenig Geld an - andere dagegen erhalten große Summen. Der Grund ist eine umstrittene Vergütungsstruktur. Von Hasan Gökkaya



Beim Joggen, beim Einkaufen, sogar auf dem Klo - dank Audio-Streaming ist Musik nur noch einen Klick entfernt. Und wo gestreamt wird, fließt Geld. Geld, das Künstler in der Pandemie mehr denn je brauchen, wenn Live-Konzerte als Einnahmequelle wegbrechen. Doch anders als beim Kauf von Schallplatten, Kassetten, CDs und legalen Musik-Downloads entscheiden in der Welt des Audio-Streamings nicht mehr die Hörerinnen und Hörer, wer wie viele Stücke von dem ökonomischen Kuchen abbekommt. Sondern ein umstrittenes Abrechnungsmodell, auf das auch die weltweit größte und populärste Plattform zurückgreift: Spotify. Als Folge sehen viele Künstler, auch wenn sie monatlich von Tausenden Menschen gehört werden, wenig oder einen Hauch von Nichts auf ihrem Konto. Sie halten das Bezahlsystem deshalb für unfair. Die Berliner Sängerin Balbina drückte ihren Frust in einer ZDF-Doku kürzlich so aus: "Ich kann von Streaming nicht leben. Seit Corona kann ich nur von meinem Ersparten leben. Und das ist eigentlich der Skandal."



Es ist ein Umverteilungssystem von Klein zu Groß. Von Arm zu Reich. Musiker Juse Ju

Die Kritik an Streaming-Diensten ist eine Gratwanderung für die Branche. Schließlich sind es die Tech-Dienste gewesen, die eine am Boden liegende Branche nicht nur gerettet, sondern sogar auf die Erfolgsspur gebracht haben. Allein in Deutschland stieg 2020 der Gesamtumsatz nach Branchen-Angaben im Jahresvergleich um fast zehn Prozent auf 1,78 Milliarden Euro an [musikindustrie.de]. Dem Bundesverband Musikindustrie (BVMI) zufolge lag der Anteil von Audio-Streaming bei 63 Prozent. Spotify machte sogar mehr als 20 Prozent des Umsatzes in der weltweiten Musik-Branche aus. 2021 setzte sich der Trend fort. So gut ging es der Musikwelt seit 20 Jahren nicht. Der Berliner Rapper Juse Ju erinnert sich noch gut daran, wie in den 2000er Jahren Napster und CD-Brenner die Musikindustrie lahmlegten. "Ich habe damals schon Mukke gemacht, daher weiß ich auch, dass ich ohne Spotify noch weniger Geld verdienen würde", sagt er rbb|24.



Doch der 39-Jährige, der wöchentlich auch auf Fritz vom rbb moderiert, schließt sich der immer lauter werdenden Kritik von Künstlern an. "Es ist ein Umverteilungssystem von Klein zu Groß. Von Arm zu Reich", sagt er. Juse Ju, dessen Musik nach eigenen Angaben insgesamt rund eine halbe Million im Monat mal auf Spotify gestreamt wird, spielt auf die umstrittene Bezahlstruktur an, die sich "Pro Rata" nennt. Sie berücksichtigt gewisse Künstler viel stärker. Bezahlt werden diese, und das ist das Problem, auch von Nutzern, die die Musik der Künstler gar nicht hören. Wie kann das sein?

Es zählt nur der Loop-Effekt

Spotify finanziert sich vor allem durch Abonnenten. Das ist jeder zweite Nutzer, der monatlich rund zehn Euro bezahlt. Dafür gibt es uneingeschränkten Zugriff auf Musik. Lästige Werbung hören nur Nutzer, die kein Abo-Modell haben, also Free User. Für die Ausschüttung wirft Spotify am Ende des Monats alle Einnahmen in einen Topf. Ein Drittel behält das börsennotierte Unternehmen, der Rest wird an die Rechteinhaber ausgeschüttet. Die Ausschüttung erfolgt aber anteilig auf die Menge der gesamten Streams: Ein Künstler, dessen Musik einen Prozent aller Spotify-Streams ausmacht, erhält einen Prozent aus dem Topf. Das klingt zunächst fair, ein genauerer Blick zeigt aber das Problem. Angenommen der 25-jährige Student Hakan hat viel Zeit und liebt Pop-Musik. Er zahlt zehn Euro, dafür nutzt er sein Abo voll aus; die Musik von Ed Sheeran ruft er gut 1.000 Mal im Monat ab. Seine 45-jährige Schwester Dünja hingegen kann mit der Musik des Pop-Musikers überhaupt nichts anfangen, dafür mag sie Black Metal. Sie ist zudem schon lange berufstätig, zehn Euro im Monat stören sie nicht weiter. Da sie aber wenig Zeit hat, hört sie Musik nur beim Sport. Sie streamt die Songs ihrer Lieblingsband 100 Mal. Im Topf liegen nun 20 Euro. Spotify behält ein Drittel, die restlichen 13,34 Euro werden anteilig auf die 1.100 Streams ausgezahlt. Der Pop-Musiker erhält 12,13 Euro, die Metal-Band nur 1,21 Euro - obwohl Dünja genauso viel Geld eingezahlt hat wie ihr Bruder.



Unfaire Verteilung wirkt sich auf Programmpolitik der Musikkonzerne aus Initiative Fair Share

Hinzu kommt, dass unter anderem Algorithmen bestimmen, ob ein Song auf populären Playlisten auftaucht. Wer darüber geboostert wird, erhöht seinen Anteil an den Streams - und die Kuchenstücke für den Rest werden kleiner.

Da die Einnahmen und der Stream-Anteil ausschlaggebend sind, gibt es keinen Fixpreis. Künstler, die die derzeitige Umverteilung berücksichtigen, kommen aktuell in Deutschland auf durchschnittliche 0,003 Euro pro Stream - eine Million Streams entsprechen also in etwa 3.000 Euro. Konkurrent Apple Music schüttet nach demselben Prinzip aus, dort gibt es mehr Geld für Künstler. Allerdings steht Apples Dienst auch nur zahlenden Abonnenten zur Verfügung. Die Initiative Fair Share versuchte zuletzt durch Stars wie Peter Maffay und Sarah Connor auf die Problematik im Streaming-Geschäft aufmerksam zu machen. Der Initiative zufolge begünstigt das Bezahlmodell "systemisch Musiker, die sich an Vielhörende wenden, welche immer wieder ein und denselben Track klicken." Diese unfaire Verteilung wirke sich auch auf die Programmpolitik und Vertragspolitik der Musikkonzerne aus, "also darauf, welche Künstlerinnen und Künstler mit welchen Zielgruppen einen Plattenvertrag bekommen", heißt es. In Deutschland dominieren die Labels Warner Music Group, Universal Music Group und Sony Music den Markt.



"Es geht nicht mehr darum, große Alben auf die Kette zu kriegen"

Der Musiker Juse Ju fasst die Entwicklung so zusammen: "Früher ging es darum, ob dein Publikum Geld hat, um deine CD zu kaufen. Heute geht es darum, ob es viel Zeit hat, um deine Musik immer wieder abzuspielen." Er geht auf das Beispiel eines Teenagers ein, der morgens auf dem Weg zur Schule 30 Minuten im Bus sitzt. "Wenn dein Track drei oder vier Minuten lang ist, schaffst du keine zehn Streams. Wenn er aber nur zwei Minuten lang ist, sind es schon 15 Plays." Der Berliner Tonmeister Lars Damm, der unter anderem mit Bands wie The Bosshoss zusammenarbeitet, erkennt einen negativen Trend. "Es werden keine CDs mehr verkauft, also konzentrieren sich Musiklabels auf das Geschäft mit Streaming. Entsprechend werden Musiker gefördert, die mit einzelnen Songs hochschießen. Es geht nicht mehr darum, große Alben auf die Kette zu kriegen", sagt Damm.

Sicherlich steht ein erfolgreicher Musiker wie Capital Bra auch deshalb ganz oben, weil er viele Fans hat. Der Rapper, der den geliebt-gehassten Auto-Tune-Effekt zu seinem Markenzeichen gemacht hat, erreicht allein auf Spotify 4,3 Millionen einzelne Hörerinnen und Hörer im Monat - ein sehr hoher Wert für einen deutschen Musiker. Sängerin Balbina kommt bei Spotify auf fast 12.000, Juse Ju auf knapp 100.000 monatliche Hörer. Jeder einzelne spielt die Musik der Künstler je nach Lust und Zeit unterschiedlich oft ab. Vermutlich profitieren Künstler wie Capital Bra eher von dem "Pro Rata"-System, da junge Fans die Streams ihrer Stars hochtreiben könnten, während sie den Dienst nur als Free User, also ohne Geldeinzahlung, nutzen.

Was ist die Lösung?

Künstler, die sich unfair behandelt fühlen, fordern nun die Einführung des "User Centric Payment"- Verfahrens. Erlöse werden dabei aus den Abo-Gebühren einzelner Hörer nur an die Rechteinhaber verteilt, die den Song eines bestimmten Künstlers angehört haben. Das System sei auch weniger anfällig für technische Manipulationen. Die Musikstreaming-Dienste Tidal und Deezer sprechen sich für das Verfahren aus. Spotify hingegen hält es nicht für zeitgemäß. "Deshalb halten wir es für wenig sinnvoll, 'pro Stream' zu rechnen", kontert das Unternehmen [loudandclear.byspotify.com]. Zudem hat es in einem Video dargestellt, was mit den Erlösen von Spotify passiere. Spotify leite die Einnahmen nicht direkt an die Künstler weiter, sondern an "die Rechteinhaber" [youtube.com], betont das Unternehmen. Der Löwenanteil des Geldes geht also an Musiklabels, die Künstler unter Vertrag halten. Es klingt, als würden bessere Vertragskonditionen auch zu mehr Geld für die Künstler führen.

Halte es für grundsätzlich schwierig, pauschal die Kategorien von 'fair' oder 'unfair' zu wählen Florian Drücke, Bundesverband Musikindustrie

Tatsächlich ist offen, wie die großen Musiklabels (Majors) sich im Streit um faire Teilhabe künftig aufstellen. Auch der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Musikindustrie, Florian Drücke, hält sich auf Anfrage von rbb|24 zurück. Er halte es für "grundsätzlich schwierig", die Kategorien "fair" oder "unfair" zu wählen. Dafür habe sich die Musiknutzung über die letzten Jahre zu extrem gewandelt. Außerdem biete Streaming Künstlern mehr Möglichkeiten, etwa beim Thema "Selbstvermarktung". Fair Share sieht das anders. Und der Initiative zufolge müssten auch Verträge zwischen Künstlern und Labels hinsichtlich der Verteilung von digitalen Erlösen sofort modernisiert werden. Dabei gehe es auch darum, aus der Zeit gefallene Vertragsbedingungen zu streichen. "Zum Beispiel die Abzüge, die Plattenfirmen für die Produktion von CD-Hüllen und ähnlichen Posten aus der Epoche physischer Tonträger berechnen."