Altwestberlinerin Mittwoch, 27.07.2022 | 13:18 Uhr

Ich esse gerne Spargel und Erdbeeren. Ich GING gerne im Seddiner See schwimmen. Das Wasser für den Spargelanbau (und den Golfplatz...) würde ich lieber im See sehen. Ich habe also ein schlechtes Gewissen beim Spargel-Kauf. Deshalb und weil Butter und alles andere teurer wurden, habe ich seltener Spargel und Erdbeeren gekauft. Ich vermute, dass ich mich nicht ganz untypisch verhalte. Insofern...

Der Ertrag pro Fläche geht übrigens ganz schnell runter, wenn man nicht so intensiv erntet. Weniger Arbeitskräfte, Reihen eher schließen.

Ein Weniger ist bekanntlich oft mehr....