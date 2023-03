Die Mitarbeiter des Alstom-Werkes in Hennigsdorf können durchatmen: Der Schienenfahrzeughersteller will von dem angekündigten Stellenabbau in Deutschland vorerst absehen. Allerdings soll das Personal ein paar bittere Pillen schlucken.

Gewerkschaft und Konzern hatten sich bereits am Samstag nach rund einem Jahr Verhandlungen auf einen Tarifkompromiss geeinigt, der den Erhalt der bis zu 1.300 bedrohten Arbeitsplätze an den bundesweiten Alstom-Standorten vorsieht, hieß es von Arbeitgeberseite. Damit ist auch ein Stellenabbau im Alstom-Werk in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) vom Tisch. Dort standen bis zu 450 der 2.000 Arbeitsplätze zur Disposition.

Der Bürgermeister von Hennigsdorf, Thomas Günther (SPD), hat erleichtert auf die Jobrettung reagiert. "Nach den vielen Monaten der Verhandlungen bin ich froh, dass es ein Ergebnis gibt, das auch von beiden Seiten so akzeptiert wird", sagte Günther am Dienstag dem rbb. Er hoffe, dass die IG-Metall-Mitglieder der Vereinbarung zustimmen werden, sagte Günther Antenne Brandenburg. Allerdings müssten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch Einschnitte hinnehmen.

"Das heißt jetzt erstmal drei Jahre Klarheit und Sicherheit für den Standort, was die Entwicklung des Personals angeht", so Günther. "Aber drei Jahre sind auch schnell wieder vorbei." Die Zeit müsse nun genutzt werden, um Aufträge und Produktion in Hennigsdorf zu organisieren und zu konzentrieren, sagte er. Es sei ein traditioneller Standort, an dem auch auch künftig Schienenfahrzeuge hergestellt werden sollten - und nicht nur entwickelt und konstruiert.

Am Montag war bekanntgeworden, dass sich der französische Konzern Alstom mit der Gewerkschaft offenbar auf einen Zukunftstarifvertrag geeinigt hat. Wie aus Konzernkreisen verlautete, will Alstom in seine deutschen Standorte investieren, um deren Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Im Gegenzug verzichten die Mitarbeiter auf Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Dadurch werden insgesamt bis zu 34 Millionen Euro gespart.