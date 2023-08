Serie "Bau fällig" | Ehemalige Vertragsarbeitersiedlung - Lichtenbergs Geisterstadt aus Beton

So 20.08.23 | 08:14 Uhr

Bild: Götz Gringmuth-Dallmer/rbb

Seit Jahrzehnten stehen in Lichtenberg neun Beton-Ungetüme leer. Die ehemalige Vertragsarbeitersiedlung aus DDR-Zeiten verfällt stetig, bald soll aber endlich etwas geschehen auf dem Areal in Alt-Hohenschönhausen. Von Simon Wenzel

Ein Regenschauer zur Begrüßung. Gerade schien noch die Sonne, jetzt prasseln die Tropfen. Die Ungetüme aus Beton in Alt-Hohenschönhausen sind in dramatisches Licht gehüllt. Ein paar Kinder aus der Nachbarschaft rennen in die Ruinen, als Steven Schachtschneider, der Geschäftsleiter Projektentwicklung und Projektleiterin Lisa Eggebrecht von der "Belle Époque Gruppe" aus ihren Autos steigen. Die Jungs wurden beim Spielen erwischt und müssen jetzt abhauen. Das Gelände der ehemaligen Vertragsarbeitersiedlung in Lichtenberg ist zwar eingezäunt, aber auch riesig: 6,3 Hektar zwischen Gehrensee-, Wartenberger und Wollenberger Straße. Da kann schon mal jemand hineingelangen, der hier nicht sein darf, trotz Wachdienst.

Die DDR-Vergangenheit wurde von Graffitis abgelöst

Neun große Klötze stehen hier, sechs Stockwerke hoch, mit immer den gleichen Fenster-Umrissen. Im Moment ist das Areal ungenutzt. Die Gebäude sind entkernt. Abgesehen von den Eingangstreppen außen am Gebäude, ist kaum noch etwas von früher erhalten. In einer Ecke hängt ein altes Schild "Block C", an einem anderen Gebäude ist noch eine Gaststätte ausgeschildert "Treffpunkt B.U.S". Das wars. Wie es hier früher aussah, ist nur zu erahnen. Wie kopiert erstrecken sich die meterlangen Häuser, gebaut wurde hier Anfang der 80er Jahre günstig und effektiv, wie mit einer Schablone. In der DDR wurde das Areal als Vertragsarbeiterwohnheim errichtet, mit kleinen Zimmern für zu viele Menschen. Rund fünf Quadratmeter pro Person waren kalkuliert, dazu Gemeinschaftsküchen und -bäder. Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, vor allem aus Vietnam lebten hier auf engem Raum. Jetzt sind von dieser Geschichte auch im Inneren keine Spuren mehr erkennbar. Stattdessen: Graffiti, viele Graffiti. Mal krakelige Tags oder einzelne Wörter pubertierender Jugendlicher, dann aber auch wieder kunstvolle Gemälde über ganze Wände. Und auf dem Boden: Müll - Spuren neuer, temporärer Bewohner. In einigen Räumen sind verlassene Nachtlager zu erkennen, in einem Flur wurden Federrahmen von Matratzen als Tür-Ersatz vor den Eingang zweier Räume gelegt. Die spielenden Kinder sind nicht die einzigen, die sich hier regelmäßig trotz Wachschutz aufs Gelände schleichen. Selbst ein entkerntes Haus bietet ein Dach über dem Kopf.

Ein Teil des Areals aus der Luft: Hier wird das Ausmaß der ehemaligen Vertragsarbeitersiedlung deutlich.

Projektentwickler Belle Époque will die entkernten Ruinen abreißen

Seit Anfang der 2000er Jahre steht hier alles leer. Die Besitzer wechselten, im Bezirk keimte mehrmals Hoffnung auf - alleine der ehemalige Bausenator und Bezirksbürgermeister Andreas Geisel durfte schon zwei Mal in der rbb-Abendschau verkünden, diesmal werde wirklich gebaut. Er wurde enttäuscht. Der aktuelle Bezirksstadtrat für Bauen, Kevin Hönicke (SPD) sagt dazu: "Die Umsetzung ist in der Vergangenheit daran gescheitert, weil Eigentümerinnen und Eigentümer das Gelände eher für Spekulation genutzt haben, oder sich eben nicht auf den langen schweren Weg eines Bebauungsplanverfahrens gemacht haben. Auch wurde das Projekt nicht immer mit der nötigen Energie aus der Politik verfolgt." Der Druck Wohnungen zu bauen, sei vor zehn Jahren vielleicht noch nicht groß genug gewesen. Jetzt ist er es aber und deshalb soll sich hier etwas ändern. Nach mehreren Betreiberwechseln wollen das Immobilien- und Projektentwicklungsunternehmen Belle Époque Gruppe und die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Howoge das Areal endlich in eine bessere Zukunft führen. Etwas mehr als zwei Drittel bebaut die Belle Epoque, den übrigen Teil die Howoge. "Wir haben das Gelände entkernt erworben, es sah im Prinzip schon so aus, wie es jetzt aussieht", sagt Lisa Eggebrecht. Der vorherige Eigentümer habe das gemacht, weil die Gebäude saniert und umgebaut aber nicht abgerissen werden sollten.

Efeu und Beton

Bild: Götz Gringmuth-Dallmer/rbb Efeu Bilder wie aus einem Endzeit-Film: Die Natur holt sich die Beton-Ruine an einigen Stellen bereits zurück. Seit 2003 steht die ehemalige Vertragsarbeitersiedlung leer. Einige Male wechselte sie den Besitzer, passiert ist wenig.

Bild: Götz Gringmuth-Dallmer/rbb Weiter Blick in den Innenhof Grün und Grau, das sind die Farben, die hier dominieren. Wo kein Beton ist, wachsen Pflanzen.

Bild: Götz Gringmuth-Dallmer/rbb Gaststätte Vor einigen Jahren wurden die Gebäude entkernt, seitdem gibt es nur noch wenige Relikte der früheren Vertragsarbeitersiedlung. Die Schilder der alten Gaststätte sind da eine Ausnahme.

Bild: Götz Gringmuth-Dallmer/rbb Fassade ohne Fensterscheiben Von 1980 bis 1990 wurden die insgesamt neun Gebäude als Wohnheim für ausländische Arbeitskräfte und Studenten in der DDR genutzt. Hier wohnten vor allem Menschen aus Vietnam, Mosambik, Angola und Kuba.

Bild: Götz Gringmuth-Dallmer/rbb Durchgang zum Hof Nach der Wende wurde das Gelände privatisiert, einige Länder holten ihre Gastarbeiter zurück, Vietnam zum Beispiel konnte das aber nicht leisten. So blieben vor allem Vietnamesen länger in den Wohnheimen und zahlten auch nach der Wende hohe Mieten für wenig Wohnraum.

Bild: Götz Gringmuth-Dallmer/rbb Fahrstuhltür Die leeren Gebäude sind seit Jahren vor allem bei Sprayern beliebt. Von Tags und Gekrakel ...

Bild: Götz Gringmuth-Dallmer/rbb Fenster zum Hof ... bis zu kunstvollen und Wände füllenden Graffitis ist alles dabei. Einige könnten beim Abriss gerettet und später auf dem Areal ausgestellt werden.

Bild: Götz Gringmuth-Dallmer/rbb Treppenhaus Die Gebäude an sich sollen aber vollständig abgerissen werden.

Bild: Götz Gringmuth-Dallmer/rbb Der Etagenflug Die alte Architektur ist nicht mehr zeitgemäß, hier ein angenehmes Wohngefühl rein zu bringen, war nicht möglich, das zeigen die engen, dunklen und ewig langen Flure exemplarisch.

Bild: Götz Gringmuth-Dallmer/rbb Regen im Haus Auch der Zustand der Bausubstanz ist fraglich, nach dem Regen sammelt sich in einigen Räumen viel Wasser.

Bild: Quelle: Götz Gringmuth-Dallmer/rbb Müll Müll ist auch immer wieder zu sehen. Das Gelände wird zwar von einem Wachschutz überwacht, der regelmäßig patroulliert. Trotzdem scheinen Menschen auf der Suche nach Obdach in die Gebäude zu kommen. Das riesige, sechs Hektar große Areal zu überwachen, ist schwierig.

Bild: Götz Gringmuth-Dallmer/rbb Überwucherter Innenhof Länger als ein Jahr sollen die alten Ruinen hier nicht mehr stehen. Die Belle Époque Gruppe hofft, dass im kommenden Jahr der Bebauunsplan erlassen wird, danach könnte die Geisterstadt aus Beton abgerissen ...

Bild: Architekturbüro MLA+ Grafik Vogelperspektive ... und ein neues Quartier an deren Stelle errichtet werden. So ähnlich könnte es aussehen. Moderne Architektur, begrünte Dächer.

Bild: Architekturbüro MLA+ Über 1.000 Wohnungen entstehen hier, die Belle Époque Gruppe will rund 30 Prozent mietpreisgebunden anbieten, Projektpartner Howoge sogar 50 Prozent.

Bild: Architekturbüro MLA+ Grafik Planung Das Ziel soll es sein, ein nach Außen offenes Quartier zu schaffen, was auch den umliegenden Gebieten einen Mehrwert bringt - mit Einzelhandel, einer Schule, zwei Kitas und vielleicht sogar einem medizinischen Versorgungszentrum.

Bild: Götz Gringmuth-Dallmer/rbb Block C Auf einem verblasten Schild an einer Hauswand steht "Block C". So wurden die Häuser früher durchnummeriert.

Bild: Götz Gringmuth-Dallmer/rbb Fassade ohne Fensterscheiben Von außen ist gut zu sehen: Wie mit dem Kopierstempel wurden die Wohnhäuser hochgezogen.

Bild: Götz Gringmuth-Dallmer/rbb Ufos Im Vordegrund wachsen Pflanzen, im Hintergrund ist eine Hauswand mit dem Schriftzug "Ufos überm Block" zu sehen. Hier soll der Rapper Olexesh ein Musikvideo gedreht haben zu einem Song auf dem gleichnamigen Album. Play Pause Fullscreen



































Niedrige Decken und enge Räume sollen weichen

Die Belle Époque Grippe will hingegen nicht auf den alten Ruinen aufbauen, sie sollen vollständig abgerissen werden. "Die Menschen erwarten eine gewisse Qualität. Nicht ausschließlich an die Materialien, sondern eben auch an die Raumqualität. Das hat unter anderem etwas mit Raumhöhen zu tun, mit Geometrie der Räume und das können Sie in diesem Bestand leider nicht darstellen. Die Decken sind teilweise so niedrig, dass man kein gutes Raumgefühl erzeugen kann, die Gebäude sind so tief, dass Sie für eine Wohnnutzung keine guten Lichtverhältnisse schaffen können", sagt Steven Schachtschneider. Um diesen Eindruck bestätigen zu können, muss man kein Architekt sein. Die Decken sind niedrig, vielleicht zweieinhalb Meter hoch. Die langen Flure wirken selbst jetzt, ohne Fenster und Türen, düster. Dazu ist der Gebäudekern seit Jahren Wind und Wetter ausgesetzt. Die Dachpappe hängt schon in Fetzen herunter, einige Räume sind durchnässt von den heftigen Regenschauern des Tages, das Wasser läuft die Innenwände herab. Schwer zu sagen, was hier noch zu retten wäre.

Steven Schachtschneider (Mitte) und Lisa Eggebrecht (rechts) von der Belle Epoque breiten die Pläne für den Neubau auf den Treppen aus. Hier soll ein moderne Quartier entstehen.

Über 1.000 Wohnungen, eine Schule und Geschäfte

Auf einer Treppe breitet Steven Schachtschneider den vorläufigen Plan für das künftige Quartier aus. In Zukunft sollen hier über 1.000 Wohneinheiten nach Berliner Modell (zwei Personen pro Wohnung) entstehen, auf Seiten der Belle Époque Gruppe zu fast einem Drittel, bei der Howoge zur Hälfte mietpreisgebunden. Dazu sollen eine Grundschule und zwei Kitas entstehen, außerdem könnte in den Erdgeschossen Einzelhandel und Gastronomie einziehen. Noch ist nicht final entschieden, was alles im Bezirk benötigt wird. Sogar ein Medizinisches Versorgungszentrum oder ein Hotel seien denkbar. "Wir sind da gerade noch in der Nutzungsfindung und möchten ein Quartier, was in sich funktioniert und einen Mehrwert für die Bewohner aber auch für das Umfeld bietet", sagt Lisa Eggebrecht. Es solle ausdrücklich keine abgeschlossene Community entstehen. Das sei auch für den Bezirk wichtig, sagt Bezirksstadtrat Kevin Hönicke: "Wichtig ist, dass wir einen Kompromiss hinbekommen, der zum einen die Wirtschaftlichkeit für die Eigentümer sichert, aber auch einen lebenswerten Kiez entstehen lässt, in welchem die Menschen später gerne wohnen." Ärztliche Versorgung sei ihm wichtig, er wünsche sich außerdem einen autofreien Kiez.

Gedenkort für ehemalige Vertragsarbeiter und moderne Streetart

Die Historie will die Belle Époque Gruppe ebenfalls würdigen. Ein Erinnerungsort soll geschaffen werden. Wie genau der aussehen wird, ist noch nicht klar. Aber Mitarbieter haben Interviews mit ehemaligen Vertragsarbeitern geführt, alte Fotos gesammelt und mit Menschen und Vereinen aus dem Kiez gesprochen. Die historische Auseinandersetzung soll durchaus kritisch werden. Denn der Umgang mit den Vertragsarbeitern, vor allem aus Vietnam, "war kein Glanzpunkt Berliner Geschichte", sagt Lisa Eggebrecht.



Die Arbeiter - so ist es auch aus Berichten im rbb-Archiv zu entnehmen -, sollten auf dem Gelände bleiben, ihre Integration war nicht erwünscht. Die Lebensbedingungen waren teilweise prekär und das für verhältnismäßig viel Miete. Umgerechnet 300 Euro für acht Quadratmeter wurden hier noch in den 90er Jahren gezahlt. Auch die neuere Geschichte der Brache soll gewürdigt werden. Die Graffiti, die seit der Entkernung in den Ruinen entstanden sind, wurden katalogisiert. Einige ausgewählte sollen vielleicht in das neu entstehende Areal integriert werden. Dafür müssten dann die Betonstücke, auf die sie gesprayt sind, ausgeschnitten werden.

Beton könnte teilweise wiederverwertet werden

Es ist nicht das einzige vom Beton, was bleiben soll. In einem recht neuen Verfahren werden Teile des alten Betons recycelt, indem man ihn zunächst schreddert und dann der neuen Mischung zuführt. Das Thema Nachhaltigkeit sei der Belle Époque Gruppe dabei sehr wichtig, sagt Steven Schachtschneider. Ganz günstig wird das Großprojekt aber nicht: Alleine für seinen Teil des Geländes rechne das Unternehmen mit Kosten in Höhe von bis zu 500 Millionen Euro, sagt Geschäftsführer Torsten Nehls. "Das ist viel, aber es ist auch ein tolles, großes Grundstück und dieses Herz von Hohenschönhausen verdient, dass es nicht nochmal 25 Jahre so bleibt, wie es ist", sagt Nehls. Das hofft auch Bezirksstadtrat Hönicke. Diesmal soll es wirklich klappen mit dem Bau. "Ruinen an einer so zentralen Stelle und in einer wachsenden Stadt mit einer Wohnungsnot sind nicht hinnehmbar", sagt Hönicke. Klingt nicht so, als würde der Bezirk dem Projekt Steine in den Weg legen. Im kommenden Jahr könnte der Bebauungsplan erlassen werden. Dann soll es los gehen mit dem Projekt. Läuft es nach Plan, könnte bis 2027 das geplante Quartier erbaut werden.