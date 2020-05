Seit Montag können mittelständische Unternehmer in Berlin Unterstützung aus der "Soforthilfe V" beantragen. Viele von ihnen finden: Das kommt deutlich zu spät. Wirtschaftssenatorin Pop räumt das ein - und kündigt weitere Hilfen an.

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat in der Corona-Krise mehr Geld für den Mittelstand in Aussicht gestellt. In der rbb-Abendschau erklärte Pop am Montag, erstmals stünden im Rahmen der Soforthilfe V (Fünf) 75 Millionen Euro zur Verfügung. Dieser Betrag könne auch noch aufgestockt werden.