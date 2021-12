Der Einzelhandel in Berlin hat nach Einschätzung des Handelsverbands Berlin-Brandenburg am ersten der beiden verkaufsoffenen Sonntage in der Vorweihnachtszeit starke Einbußen verzeichnet.



Verbandssprecher Phillip Haverkamp sagte am Sonntag der rbb-Abendschau, man habe in der Frequenz ungefähr 50 Prozent unter dem Niveau gelegen, das man vor der Corona-Pandemie an vergleichbaren Tagen gehabt habe. Auch nach Beobachtung von rbb-Reportern blieben am Sonntag lange Warteschlangen und großes Kundenaufkommen beispielsweise im Kaufhaus des Westens am Tauentzien aus.