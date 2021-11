Ab Samstag gelten in Berlin schärfere Corona-Regeln. Geimpfte und Genesene müssen sich dann in bestimmten Bereichen testen lassen. Und im Einzelhandel haben Ungeimpfte keinen Zutritt mehr. Der Handelsverband spricht von einer Katastrophe.

"Das Weihnachtsgeschäft wird uns zum zweiten Mal extrem eingeschränkt oder sogar genommen", so Busch-Petersen. Zudem werde dem Einzelhandel die Kontrollpflicht auferlegt. Mitarbeiter, die sich eigentlich um Kunden kümmern sollten, machten nun "den Kontrollposten am Eingang". Der Verband habe auch Angst um die Mitarbeitenden, "weil die sozusagen der Prellbock werden für die, die ohnehin nichts einsehen und vielleicht noch aggressiv und renitent reagieren."

Der Handelsverband Berlin-Brandenburg erwartet deutliche Umsatzeinbußen durch die 2G-Regelung, die ab Samstag in den Berliner Geschäften gilt. Wie Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen am Freitag im rbb sagte, seien Umsatzrückgänge von 20 bis 40 Prozent zu erwarten. Er sprach von einer "Katastrophe mit Ansage".

Zu den meisten Berliner Geschäften haben ab Samstag nur noch gegen Corona geimpfte Menschen und Genesene Zutritt, nicht jedoch Ungeimpfte. Zusätzlich gilt in den Geschäften wie bislang auch die Maskenpflicht. Bei Geschäften für die Grundversorgung, also zum Beispiel Supermärkte, Drogerien oder Apotheken, sollen Ausnahmen gelten.

Weihnachtsmärkte in Berlin dürfen derweil anders als in Brandenburg weiter durchgeführt werden, allerdings gilt nun auch bei der 2G-Regelung Maskenpflicht. Einige sind bereits geöffnet, beispielsweise am Gendarmenmarkt und an der Gedächtniskirche.