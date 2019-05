Es ist Stunde anderthalb von "Dionysos Stadt", Christopher Rüpings fast zehnstündiger Antiken-Sause von den Münchner Kammerspielen, die am Samstag ihre Berlin-Premiere auf dem Theatertreffen feierte. Rüping will sich mit seiner Inszenierung den Dionysien annähern: den fünftägigen Theatergelagen, bei denen im alten Griechenland der Wein in Strömen floss. Kostenlosen Wein gibt es bei "Dionysos Stadt" zwar nicht, aber das Theaterprojekt hat die Struktur eines dionysischen Tages - drei Tragödien und ein Satyrspiel - und auch der Rausch des gemeinsamen Ausnahmeerlebnisses wird von Anfang an beschworen.

Nils Kahnwald deutet einen Sprung an. Das Publikum im Haus der Berliner Festspiele wurde gewarnt, aber als Wiebke Mollenhauer und er jetzt Hand in Hand an der Rampe stehen, sich umdrehen und tatsächlich stagediven wollen, sind die Zuschauer etwas überfordert.

Dafür zuständig ist vor allem Kahnwald. Er beginnt den Abend mit einem halbstündigen Monolog. Darin führt er höchst unterhaltsam in die Regularien von "Dionysos Stadt" ein: Kahnwald erklärt zum Beispiel die Raucherampel, die es den Zuschauerinnen und Zuschauern erlaubt, für die Dauer einer Zigarette rechts vorn auf der Bühne Platz zu nehmen, wenn sie auf Grün steht. Er schwört das Publikum hintersinnig-charmant auf die Länge des Theaterabends und die Sterblichkeit des Menschen ein - und kündigt schon mal das Stagediving an.

Etwas schleppend läuft es nun, als die Ankündigung eingelöst wird: Kahnwald kommt nur mit Ach und Krach heil hinten im Zuschauerraum an - anders als in den kompakt-imtimen Münchner Kammerspielen, wo er im noch wahreren Sinne des Wortes auf Händen getragen wird. Überhaupt zündet der brillante Abend in Berlin zwar gut, aber nicht an allen Stellen ganz so phänomenal wie in München. Im zweiten Teil etwa, dem düstersten, längsten, härtesten, merkt man, dass Raum und Bühne zu groß sind.

Darin geht es um den Trojanischen Krieg, die knapp zweieinhalb Stunden sind im Kern eine Aufzählung zunächst der Schiffsflottenführer und dann der endlosen Kriegshandlungen. Von den Darstellerinnen und Darstellern in Mikrofone gesprochen und geschrien, von Schlagzeuger Matze Pröllochs zwingend vorangeknüppelt, von skizzenhaften Videoprojektionen auf das fragmentierte Bühnenbild begleitet, entwickelt dieser Teil eine gewaltige Intensität. Die ist in den Kammerspielen bis in die letzte Reihe des Rangs ungebrochen, im Festspielhaus aber droht sie schon in Reihe 10 zu zerschellen.