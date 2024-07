Tausende Musikfans zum Feel Festival am Bergheider See erwartet

Das Besucherbergwerk F60 bei Lichterfeld (Elbe-Elster) verwandelt sich seit Donnerstag für ein Wochenende in eine riesige Konzert- und Kunstlocation. Am "liegenden Eiffelturm" der Lausitz findet das Feel-Festival statt. Bis Sonntag werden rund 15.000 Besucher erwartet.

Das Festival will dabei keine reine Musikveranstaltung sein. "Wir haben einen ganz bunten Mix aus Installationen, Rahmenprogramm, Walking-Acts, Performance", sagt Mitorganisatorin Kira Taige. Das Festival lege viel Wert auf ein diverses Programm, sagt sie. "Man kann eigentlich an jeder Ecke etwas entdecken."

Wer auftritt, ist beim Feel Festival bis zuletzt geheim. Das Line-up wird erst zum Start vor Ort veröffentlich. Trotzdem waren bereits zuvor alle Karten ausverkauft. Für viele Besucher liegt der Reiz darin, dass sie nicht wirklich wissen, was sie erwartet. "Man kommt her und es ist immer eine Überraschung", sagt eine Besucherin. In den vergangenen Jahren waren Künstler wie Wanda, OK Kid, Beatsteaks oder Oliver Koletzki zu Gast.