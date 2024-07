Wetter am Wochenende - Erst Regen, später Sonne - und repeat

Eine "Luftmassengrenze" sorgt dafür, dass Berlin und Brandenburg am Wochenende ordentlich verregnet sein werden. Blöd für alle, die Draußen-Aktivitäten geplant haben - egal ob CSD in Berlin oder Paddeln in Brandenburg. Aber es gibt Hoffnung.



Mehr Wolken als Sonne und nicht so prickelnd: So fasst ARD-Meteorologe Roland Vögtlin zusammen, was sich ab Freitag in Sachen Wetter abspielt. So weit, so unspektakulär. Doch dann, so Vögtlin, verändere sich die Wetterlage allerdings in der Nacht zum Samstag noch. Zum schlechteren. "Es etabliert sich eine Luftmassengrenze über Deutschland – und Brandenburg liegt mittendrin", so der Wetterexperte.

Sonntag ist die Wetterwiederholung von Samstag

Es werde also ab dann, örtlich auch viel, Regen fallen. Nur wo genau, das sei noch unklar. Die Nacht zum Samstag bleibe noch weitgehend trocken. Aber am frühen Morgen zögen dann, beginnend im westlichen Brandenburg, mehr Wolken auf, die den angekündigten Regen bringen. "Gewitter können auch dabei sein", so Vögtlin. Samstagvormittag und -mittag regne es dann wahrscheinlich vor allem in der Mitte des Landes verstärkt. Wo genau ein erwartetes Starkregenband durchziehe, sei hingegen noch offen. Die gute Nachricht bei all dem Ungemach: Es bleibt mit 23 bis 27 Grad relativ warm – und ab dem Nachmittag ziehen die Wolken samt Regen dann erst einmal Richtung Oder/Neiße ab. Dann könnte es – wenn auch recht kurz – etwas Sonne geben. Zum Samstagabend hin steige dann die Schauer- und Gewitterneigung erneut an. "Und dann wiederholt sich das Ganze".

Nächste Woche wird es besser

Am Sonntag soll es also ab dem frühen Morgen gebietsweise kräftig regnen, teils auch wieder mit Gewittern. Die Temperaturen kühlen sich auf 23 bis 25 Grad leicht ab. Ab dem späten Nachmittag soll es dann auch an diesem Wochenend-Tag wieder deutlich freundlicher werden. Deutlich freundlicher bis sonnig sommerlich beginnt dann auch die neue Woche. "Bis Mitte der Woche erwarten wir sonniges Sommerwetter mit täglich ansteigenden Temperaturen", so der Meteorologe. Am Mittwoch sollen diese dann bei hochsommerlichen 27 bis 30 Grad liegen.

