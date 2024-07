Do 25.07.24 | 16:37 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat das erste Spiel eines Doppel-Tests am Donnerstag verloren. In der Kaiserwinkl Arena in Kössen (Österreich) mussten sich die Berliner gegen Huddersfield Town mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Neuzugang Luca Schuler.

Im Testspiel gegen den englischen Drittligisten ließ Trainer Cristian Fiél eine vermeintliche B-Elf auflaufen. Am frühen Abend (18 Uhr) folgt eine zweite Testpartie gegen den Zweitligisten Cardiff City. Hertha feierte am Donnerstag zudem sein 132. Vereinsjubiläum.

In Österreich bereitet sich die Mannschaft von Hertha aktuell auf die in der kommenden Woche beginnende Zweitliga-Saison vor.