Die Reparaturarbeiten am 50-Meter-Becken im Columbiabad (Sommerbad Neukölln) sind abgeschlossen. Das teilten die Berliner Bäder-Betriebe am Donnerstag mit. Das Becken werde ab Samstag wieder zur Verfügung stehen, hieß es in der Mitteilung des stadteigenen Unternehmens. In der Winterschließzeit waren am Kopf des Sportbeckens Schäden entstanden.

Damit sei das Columbiabad wieder voll nutzbar, und es gelten die normalen Eintrittstarife. Wegen der zuletzt eingeschränkten Nutzung hatten die Bäderbetriebe den Eintrittspreis für das Bad gekürzt.