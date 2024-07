Der Gerüstbauer und Baulogistiker Building Partners Group (BPG) mit Sitz in Wandlitz (Barnim) hat Insolvenz angemeldet. Das bestätigte ein Sprecher der Rechtsanwaltskanzlei Flöther und Wissing aus Halle dem rbb am Donnerstag, die Arbeit soll demnach erstmal weitergeführt werden.

BPG ist einer der größten Anbieter in seinem Bereich in Deutschland. Zu der Firmengruppe gehören sieben Tochtergesellschaften. BPG beschäftigt nach eigenen Angaben etwa 420 Mitarbeiter, davon knapp 70 in Brandenburg. Das Unternehmen hat unter anderem Baugerüste für das Schloss Neuschwanstein in Bayern und das Berliner Pergamonmuseum aufgestellt.

Ziel der Insolvenzanmeldung sei es, den Geschäftsbetrieb der Unternehmensgruppe komplett zu verkaufen. Die Löhne sind laut dem Sprecher der Anwaltskanzlei über das Insolvenzgeld für drei Monate gesichert.

Als Ursache der Insolvenzanmeldung wird die aktuelle Baukrise genannt. Die gehe allerdings auch irgendwann vorbei, so der Insolvenzverwalter. Er suche deswegen nach Investoren, die die gesamte Gruppe übernehmen wollen. Erste Interessenten hätten sich bereits gemeldet.