In Berlin sank die Zahl der Unfälle mit Personenschäden im Vergleich zum letzten Jahr hingegen von 768 auf 677. In Brandenburg stieg die Zahl von 104 auf 148, wie das Statistische Bundesamt auf rbb-Anfrage mitteilte.

Man sieht sie gefühlt überall in der Stadt, aber in Berliner Parks darf niemand E-Roller fahren. Jan Böhmermann hat dafür einen Strafzettel erhalten. Der ADAC stuft das als nicht sinnvoll ein. Entscheidend sei, ob es sich um einen Rad- oder Gehweg handelt.

Die Statistik enthält auch Angaben zu den Unfallursachen . In den häufigsten Fällen (19,4 Prozent) gab die Polizei die falsche Benutzung der Fahrbahn oder der Gehwege als Unfallursache an. Die Fahrer:innen müssen, so weit vorhanden, Fahrradwege oder Schutzstreifen nutzen. Ansonsten sollen sie auf Fahrbahnen oder Seitenstreifen ausweichen, das Fahren auf Gehwegen ist verboten.

Auch einige Sharing-Anbieter verweisen auf rbb-Anfrage auf die fehlende Bezugsgröße in der Statistik. "Da bei allen Sharing-Anbietern in den vergangenen Jahren Anstiege der Nutzungsraten im zweistelligen Prozentbereich verzeichnet wurden und mutmaßlich mehr private E-Scooter auf den Straßen sind, ist ein absoluter Anstieg bei den Unfallzahlen für die Modalität keine Überraschung", sagt Tim Schäfer vom Sharing-Anbieter Voi.

Wie eine Analyse des Gesamtverbandes der Versicherer aus dem Jahr 2023 zeigt, sind 75 Prozent der in Deutschland versicherten E-Scooter in Privatbesitz - 25 Prozent gehören zu den Flotten der Sharing-Anbieter. Die Analyse zeigt aber auch, dass Leih-Scooter für die Hälfte der Unfälle verantwortlich sind, obwohl sie nur ein Viertel der Gesamtzahl ausmachten.

Der Brandenburger CDU-Chef Jan Redmann wurde mit 1,3 Promille auf einem E-Scooter erwischt. Was vielleicht nicht alle wissen: Für das Fahren unter Alkoholeinfluss auf dem in der Stadt beliebten Fahrzeug gelten die gleichen Regeln wie beim Auto. Ein Überblick.

"Trotzdem ist jeder Unfall einer zu viel", sagt Jenovan Krishnan, Unternehmenssprecher beim Sharing-Anbieter Bolt. Um die Sicherheit für die Fahrer:innen zu erhöhen, müsste vor allem die Infrastruktur in den Städten verbessert werden – etwa durch den Ausbau von Radwegen und mehr Stellflächen für geparkte Roller. Grundsätzlich seien die Fahrzeuge der Sharing-Anbieter aber sicherer, so der Sprecher. Sie würden häufiger gewartet, bekämen Reifenwechsel oder würden Sicherheitstests unterlaufen.

Wie viele andere Anbieter bietet der Anbieter Bolt einen Reaktionstest an, um etwa alkoholisierte Kund:innen vom Fahren abzuhalten. An bestimmten Tagen und zu bestimmten Uhrzeiten müssen die Nutzer vor dem Freischalten in einer vorgegebenen Zeit auf Aktivitäten auf dem Bildschirm reagieren. Die App misst dann die Reaktionszeit und soll so einen Hinweis über die Fahrtauglichkeit der Nutzer:innen geben – in der Regel ist eine Ausleihe jedoch auch möglich, wenn der Test nicht bestanden wird.

Anders war es während der Fußball-EM: In allen deutschen Städten war während der Zeit des Turniers ein Ausleihen von Bolt-Scootern nach negativem Reaktionstest nicht mehr möglich. In Frankfurt (Main) konnten laut Bolt so drei Prozent der Nutzer:innen an einer Fahrt gehindert werden. "Im Grunde ist der Test eine Barriere, der im besten Fall jemanden am betrunkenen Fahren hindert – am Ende liegt die Kontrolle aber bei der Polizei", so der Bolt-Sprecher.