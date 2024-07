Stargast beim Berliner Christopher Street Day: Herbert Grönemeyer wird am späten Samstagabend vor dem Brandenburger Tor auftreten. Dabei soll er nicht nur singen. Zu der CSD-Parade werden bis zu einer halben Million Menschen erwartet.

Der Musiker Herbert Grönemeyer ist an diesem Samstag Special Guest beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin. Der Sänger werde bei der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor dabei sein, gaben die Veranstalter bekannt. Er werde ab 22:30 Uhr auf der Bühne auftreten und eine musikalische Darbietung sowie ein Statement abgeben.

"Er steht wie kein anderer für das diesjährige CSD-Motto 'Demokratie und Vielfalt' ein", hieß es. Grönemeyer engagiere sich seit Jahrzehnten sozial und politisch, gerade auch für dieses Land und seine Demokratie.