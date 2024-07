Scatà hatte 2016 am Tag vor Heiligabend in der Nähe von Mailand auf Streife zusammen mit einem anderen Polizisten zufällig den Flüchtigen Amri kontrolliert. Nachdem dieser bei der Ausweiskontrolle seine Waffe zog und den Schusswechsel eröffnete, erschossen ihn die Polizisten. Scatà war damals erst auf Probe im Dienst. Er erhielt anschließend vom italienischen Staat eine Medaille für zivile Tapferkeit.

Der italienische Polizist Luca Scatà, der nach dem Terroranschlag am Breitscheidplatz den flüchtigen Terroristen Anis Amri stellte, ist tot. Scatà starb im Alter von nur 35 Jahren an Krebs, wie die italienische Gemeinde Sesto San Giovanni mitteilte.

Sieben Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz leiden die Hinterbliebenen und die Verletzten noch immer unter den Folgen. Die aktuellen Bilder von Terror und Krieg in Nahost verstärken dabei die Erinnerung an das Grauen. Von Jo Goll und Norbert Siegmund

Vier Tage zuvor, am 19. Dezember 2016, hatte Anis Amri in Berlin einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche verübt. Er war mit einem gestohlenen Lastwagen in die Besuchermenge gefahren. 13 Menschen starben bei dem Anschlag. Anschließend flüchtete Amri nach Italien, wo er einige Tage später von den Polizisten gestellt und getötet wurde.

Der italienische Bürgermeister der Gemeinde Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano lobte den nun verstorbenen Polizisten Scatà nochmals für seinen großen Mut. Sein Tod hinterlasse eine große Lücke.