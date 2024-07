Der neue Großauftrag für Alstom sorgt am Standort Hennigsdorf nur teilweise für Jubel - er sichert nur die Arbeitsplätze in der Entwicklung. Die Zukunft der Fertigung ist weiter ungewiss.

Der französische Bahnbauer Alstom hat den nächsten Großauftrag in Deutschland an Land gezogen. Das Unternehmen mit Sitz in Saint-Ouen-sur-Seine unterschrieb einen Vertrag über insgesamt 90 Züge für das S-Bahnnetz in Köln, wie Alstom am Mittwoch mitteilte. Mit einem Gesamtvolumen von vier Milliarden Euro handelt es sich den Angaben nach um den bisher größten Auftrag Alstoms in Deutschland.

Die Mitarbeiter von Alstom in Hennigsdorf (Oberhavel) profitieren aber nur teilweise vom neuen Großauftrag: "Die Hauptverantwortung für die Entwicklung der Züge liegt beim Standort Hennigsdorf", teilte das Unternehmen weiter mit. Die Produktion der Fahrzeuge erfolge im sächsischen Bautzen.

"Die Fertigung wird, was den Rohbau betrifft, in Polen stattfinden und die Endmontage dannn in Bautzen - so ist die momentane Planung", konkretisierte Betriebsratschef Heiko Engelmann im Gespräch mit dem rbb. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage auch.