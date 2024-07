Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag versucht, einen Geldautomaten in einer Bank in Brandenburg an der Havel zu knacken. Das teilte die Polizei dem rbb am Freitagmittag auf Nachfrage mit. Demnach missglückte der Versuch, die Täter flüchteten noch bevor die Polizei in der Neustadt eintraf.

Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Täter gefährliche Stoffe im Bereich des Automaten liegengelassen haben, hat die Polizei einen Sperrkreis mit einem Radius von 100 Meter in der Sankt-Annen-Straße eingerichtet. Geschäfte und Wohnungen seien evakuiert worden, hieß es weiter. Etwa 150 Personen seien betroffen.

Die Täter hinterließen nach Angaben von TNN, dem Videoportal der Deutschen Presse-Agentur, "eine klebrige Masse am Geldautomat". Ein Entschärfer wurde demnach angefordert. Es werde von Explosionsgefahr ausgegangen. Rettungskräfte, Feuerwehr und Ordnungsamt sind vor Ort im Einsatz.