Selbstgebauter Sprengkörper löst Polizeieinsatz in Cottbus aus

Do 25.07.24 | 14:51 Uhr

Demnach seien die Beamten am Mittwoch gegen Mittag zunächst wegen eines verdächtigen Gegenstandes nahe des Brandenburger Platzes alarmiert worden. "Weil eine Zündschnur an dem länglichen Gegenstand erkennbar war, sperrten die Beamten den Bereich ab und holten Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes." Die konnten rund sechs Stunden später, gegen 18 Uhr, den Gegenstand unschädlich machen.

In der Cottbuser Innenstadt ist ein selbstgebauter Sprengkörper entdeckt worden. Das teilte die Polizeidirektion Süd am Donnerstag mit.

Auto fährt in Cottbuser Kaufhaus - Statik des Gebäudes ist sicher

Der Sprengkörper sei dabei "mit einem Projektil und einem hochkonzentrierten Wasserstrahl" beschossen worden, sagte ein Polizeisprecher dem rbb. Er war nach ersten Erkenntnissen mit einem Gemisch gefüllt, das nur schlecht zündfähig war, so die Polizei.

Der Sprengkörper war bei Gartenpflegearbeiten am Brandenburger Platz in einem Gebüsch gefunden worden. Er befindet sich zurzeit beim Landeskriminalamt. Die Experten dort untersuchen ihn, unter anderem auf Fingerabdrücke, so ein Polizeisprecher.