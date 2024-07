Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 24.07.2024 | 20:06 Uhr

So viel vielleicht zum oftmaligen Vorurteil, dass Sachsen da irgendwo "Spitzenreiter" wäre: Zwischen der größten (vorher zweitgrößten) Stadt Sachsens und der drittgrößten sächsischen Stadt existiert nur eine eingleisige Eisenbahnverbindung. Galt das ehemalige Karl-Marx-Stadt als so abgelegen? Herrscht die (Ab)Grenz(Stimmung) gegenüber dem nahen polnischen Nachbarn bis heute, dass je näher die Grenze rückt, umso mehr das unter "ferner liefen" abgebucht wird?



Immerhin: Jetzt, nach Jahrzehnten deutet sich eine Änderung an. Auch in Richtung Görlitz, was schon zur Kulturhauptstadt-Bewerbung 2010 das Motto offerierte: "In the middle of nowhere". Nichts, was da einfach so aufhört, ohne dass da gleich noch ein Anfang wäre ...