B.B Freitag, 26.07.2024 | 11:46 Uhr

Sie behandeln und bewerten Tiere wohl auch wohl als Ware,Kinder als Stammhalter gehen gerade so eben noch.Um die verloren,geschundenen Tiere muss sich jemand kümmern und nicht nur mit Spenden ,auch der Staat,also jeder ist in der Pflicht.Ansonssten haben wir wie in anderen Ländern Rudel von vagabundierenden nicht ganz so netten ehemaligen Haustieren.So wie wir alle, für einen selbst eigentlich nicht nützlichen Wert wie Fahradweg,Yachthafen,muss eben auch in das Tierwoh investiert werden. Ob nun freiwillig oder von Staatssekretär.