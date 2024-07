Do 25.07.24 | 20:17 Uhr

In einem Wohn- und Geschäftsgebäude im Lichtenberger Ortsteil Fennpfuhl wurde am Nachmittag der Austritt von Gefahrstoffen aus ihren Behältnissen gemeldet. Messungen im Keller des Gebäudes haben nach Angaben der Feuerwehr hohe Konzentrationen gefährlicher Gase angezeigt und den Verdacht bestätigt, dass offenbar verschiedene Stoffe miteinander reagiert hätten.

In den Berliner Bezirken Lichtenberg und Tempelhof-Schöneberg ist es am Donnerstag zu Gasaustritten gekommen.

Bei Bauarbeiten in Lichtenrade wurde am Nachmittag eine Gasleitung beschädigt. Das Gebiet in der Bahnhofstraße Ecke Prinzessinnenstraße wurde weiträumig abgesperrt, unter anderem wurde die nahe Bahnstrecke gesperrt und ein angrenzendes Haus geräumt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Auch dort waren die Experten des Technischen Dienstes im Einsatz. Spezialisten des Gasversorgers hätten die Gasleitung schnell abdichten können, so die Feuerwehr. Insgesamt war sie mit 46 Kräften im Einsatz.