Ein Beweis für die kulturpolitische Innovationskraft des Senators ist die Entscheidung nicht. Ein solches Signal hätte er vielleicht senden können, indem er sich zu Klaus Dörr bekannt hätte. Der war zwar vor allem als Konsolidator angetreten und hatte zunächst vor allem mit hochkarätigen Gastspielen die Kasse aufgebessert. Doch was er und sein Team in den kommenden beiden Spielzeiten vorhaben, klingt tatsächlich nach mehr als reiner Pausenfüllerei. Ein neues Ensemble wird aufgebaut, der bildstarke Mythen-Neuerfinder Thorleifur Örn Arnarsson setzt als Schauspieldirektor Akzente, Hausregisseurin Lucia Bihler bringt an prominenter Stelle feministische Perspektiven ein - das alles hätte durchaus eine Zukunft verheißen können.

Was mit dem Blick auf das Dercon-Desaster gern vergessen wird: Es gab gute Gründe, die Ära Castorf zu beenden, allen Protesten zum Trotz und obwohl das nahende Ende noch einmal zu einer großen finalen Revitalisierung am Rosa-Luxemburg-Platz führte. Vieles an der Volksbühne hatte sich festgefahren, das einst revolutionäre Castorf-System war museal gereift, entwickelte sich aber oft nicht mehr weiter.

Nun zu nörgeln, die Volksbühne mache mit Pollesch einen Schritt zurück zu Castorf, wäre jedoch ungerecht. Pollesch ist ein autonomer Künstler. "Ich bin ganz klar von Castorf zu unterscheiden", schreibt er fast trotzig in einer Art Manifest, aus dem er am am Mittwoch bei der Pressekonferenz vorlas. Von Castorf-Beweihräucherung ist dort kaum eine Spur, Pollesch versucht vielmehr, sich bei aller Wertschätzung deutlich abzugrenzen. "Was man fortsetzen kann an der Volksbühne, ist weiterhin nicht alles richtig zu machen", heißt es an einer Stelle. Also keine Rückkehr zu alten Ufern, aber vielleicht so etwas wie eine Rückkehr zu neuen Ufern.

Zwar kehren mit Pollesch nun einige der großen Volksbühnen-Stars zurück: Martin Wuttke, Fabian Hinrichs, Kathrin Angerer und Sophie Rois werden künftig wieder am Rosa-Luxemburg-Platz spielen. Aber er plant natürlich auch Neues: Vegard Vinge und Ida Müller, die am Prater der Volksbühne legendäre Totaltheaternächte inszenierten und sich fast genauso legendär mit Castorf verkrachten, sollen nun das große Haus bespielen, "repertoirefähig", wie Pollesch betont, also mit im Spielbetrieb auf- und abbaubaren Bühnenbildern und nicht mit temporären Theaterräumen, in denen dann für ein paar Wochen gespielt wird. Ein Name, den Pollesch bei der Pressekonferenz besonders oft nannte, war Florentina Holzinger. Sie ist bislang eher mit teils sehr kontroversen Tanz- und Performance-Arbeiten aus kleinen Häusern bekannt. Auch sie soll auf der großen Bühne inszenieren, neben der fest etablierten Choreographin Constanza Macras - Dercons Ansatz, die Volksbühne verstärkt für Tanz zu öffnen, wird also auch unter Pollesch Bestand haben.