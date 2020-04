Die Corona-Krise macht große Feierlichkeiten zur Erinnerung ans Kriegsende am 8. Mai unmöglich. An den 75. Jahrestag erinnert Berlin deshalb vor allem digital. Der Kultursenator plädiert außerdem für einen bundesweiten Feiertag - als dauerhaftes Zeichen des Gedenkens.

Durch Corona läuft vieles anders als geplant, auch das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa am 8. Mai vor 75 Jahren. Aufgrund der Pandemie wird es keine großen Veranstaltungen am Brandenburger Tor und an anderen historischen Orten in Berlin geben.



Die dort vorgesehenen Projekte wurden abgesagt - genauso wie der zentrale Staatsakt vor dem Reichstagsgebäude mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er wollte gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus dem Ausland an Kriegsende und Befreiung erinnern.

Das Gedenken verlagert sich ins Internet. Online ist vom 2. Mai bis zum 2. September die virtuelle Ausstellung "Nach Berlin" unter 75jahrekriegsende.berlin zu sehen. Über die App "Augmented Berlin" können Interessierte vergleichen, wie historische Orte in Berlin heute aussehen und wie ihr Zustand 1945 war. Ganz analog wird am 8. Mai ein Dank in den Sprachen der vier Siegermächte ans Brandenburger Tor projiziert.