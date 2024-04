Zwei Männer hatten sich im November im Milower Land in einem Haus verschanzt und einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Einer starb, der andere saß seitdem in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige ist nun wieder auf freiem Fuß.

Der bei einem Großeinsatz der Polizei im vergangenen November in Vieritz (Havelland) festgenommene Mann ist wieder auf freiem Fuß. Das teilte Theresia Jonitz, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam, dem rbb am Mittwochmorgen mit. Zuvor hatte die Märkische Allgemeine Zeitung darüber berichtet.

"Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Potsdam hat den Haftbefehl antragsgemäß außer Vollzug gesetzt", so die Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Das Verfahren wird demnach wegen des Verdachts des unerlaubten Waffenbesitzes und wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in einem besonders schweren Fall geführt.

"Die Ermittlungen dauern an", erklärte die Sprecherin. Daher erteile die Staatsanwaltschaft keine weitergehenden Auskünfte.