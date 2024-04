Abziehende Kälte - Wetterdienst warnt vor Glätte am Mittwoch - doch am Wochenende 20 Grad möglich

Mi 24.04.24 | 07:59 Uhr

Bild: dpa/Jens Kalaene

Rund um die Hauptstadt bleibt es auch am Mittwoch kühl und ungemütlich. Nachts gibt es weiterhin Frost. Auch die nächsten Tage bieten typisches Aprilwetter - aber ein Ende ist in Sicht.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor Glättegefahren durch Graupel- oder Schneematsch an diesem Mittwoch gewarnt. Auch in tieferen Lagen werde es glatt, so der DWD. Zudem könne es in Berlin und Brandenburg zu kurzen Gewittern mit Graupelschauern kommen. Insgesamt ist laut DWD am Mittwoch mit vielen Wolken zu rechnen, zeitweise auch mit Regen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei bis zu 11 Grad. Windböen können eine Geschwindigkeit von 55 km/h erreichen - dies entspricht der Windstärke 7.

Wärme kommt pünktlich zum Wochenende - Anfang Mai dann bis zu 27 Grad

In der Nacht zum Donnerstag rechnen die Wetterexperten erneut mit Temperaturen um den Gefrierpunkt, in Bodennähe geht es auf bis zu minus 5 Grad herunter. Vereinzelt fällt auch Regen. Tagsüber gibt es am Donnerstag dann viele Wolken, Regen- und Graupelschauer, teilweise auch erneut Gewitter.

Auch in der Nacht zum Freitag regnet es gelegentlich. Die Temperaturen sinken nochmal auf drei bis ein Grad. In Bodennähe rechnen die Wetterexperten erneut mit leichtem Frost. Tagsüber bleibt es dann wechselhaft mit Wolken und Regen. Auf 11 bis 14 Grad steigen die Werte. Ab dem Abend lockert es dann vermehrt auf. Zum Wochenende kündigen sich dann aber wärmere Luftmassen an, wie Alexander Rudolph vom ARD-Wetterdienst gegenüber rbb|24 sagt. So können die Temperaturen am Samstag, wenn auch nicht flächendeckend, doch aber verbreitet die 20-Grad-Marke knacken. Das frostige und wechselhafte Aprilwetter sei dann erstmal vorbei, so Rudolph. Auch die weiteren Aussichten sind sonnig: Zum Monatswechsel in der kommenden Woche seien laut Rudolph Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad möglich.

Sendung: rbb Wetter, 24.04.24, 19:25 Uhr