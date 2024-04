Laut Anklage wurde die Frau im Januar 2023 in Berlin-Niederschöneweide auf offener Straße von zwei Tierärztinnen des Veterinäramts angesprochen, weil sie zwei Seidenhühner in ihrer Handtasche transportierte. Da dies einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz darstellt, wollten die Ärztinnen die Personalien der Frau aufnehmen. Diese versuchte jedoch, mit einem Fahrrad zu flüchten.

Bei dem Fluchtversuch stellte sich eine der Tierärztinnen ihr in den Weg, so dass die Frau vom Fahrrad kippte. Die Veterinärin nahm dann die Handtasche mit den Hühnern an sich. Daraufhin eskalierte die Situation. Den Ermittlungsbehörden zufolge schlug und würgte die Frau die Tierärztin und nahm sie in den Schwitzkasten. Auch der zweiten Tierärztin schlug sie auf den Kopf und griff ihr schmerzhaft ins Gesicht und in die Augen.