Einsturzgefährdetes Wohnhaus in Schöneberg bekommt erste Stahlstützen

An dem einsturzgefährdeten Wohnhaus in Berlin-Schöneberg sollen am Mittwoch die ersten Stahlstützen aufgebaut werden. Das hat der Hauseigentümer, die Heimstaden GmbH, mitgeteilt. Den Angaben zufolge sollen insgesamt 16 Stützen das Gebäude absichern.