Im Spreepark, dem einstigen DDR-Vergnügungspark in Berlin, startet in dieser Woche ein erster Probebetrieb. Die Projektwoche "Labor Spreepark" beginnt am Mittwochabend mit einer Bürgerveranstaltung, bei der Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) über die Bürgerbeteiligung und den Stand der Entwicklung des Spreeparks informiert.

Von Donnerstag bis Sonntag sind mehrere Veranstaltungen mit Theater, Diskussionen, Performance und Workshops geplant, bei denen die Kunst- und Kulturszene eigene Formate im Spreepark testen soll. Für die Bürgerveranstaltung muss man sich anmelden, für Termine wie Open-Air-Theater und Podiumsdiskussion sind Tickets erforderlich.