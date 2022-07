Die Biologin und Doktorandin an der HU Marie Vollbrecht hatte im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaft einen Vortrag mit dem Titel "Geschlecht ist nicht gleich Geschlecht. Sex, Gender und warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt" halten wollen. Studentinnen und Studenten der juristischen Fakultät hatten Vollbrecht Transfeindlichkeit vorgeworfen und zum Protest vor der Humboldt-Universität aufgerufen.

Vollbrecht, die zu Neurobiologie und zum Verhalten von Fischen forscht, wehrte sich gegen den Vorwurf der Transfeindlichkeit. Bestimmte Disziplinen innerhalb der Universität hätten ein ganz unterschiedliches Verständnis davon, was Geschlecht bedeute, sagte sie am Sonntag dem rbb.

Die Biologin war kürzlich als Co-Autorin eines umstrittenen Kommentars in der "Welt" [Bezahlinhalt] aufgefallen. Darin wurde dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter anderem wegen eines Erklärvideos der "Sendung mit der Maus" zum Thema Transgender [wdrmaus.de] die Indoktrination von Kindern und eine ideologische Betrachtungsweise vorgeworfen.

Vollbrecht sagt, dass es aus biologisch-wissenschaftlicher Sicht nur zwei Geschlechter gebe. In der Biologie sei Zweigeschlechtlichkeit Grundlagenwissen. Aktivisten der LGBTQ-Community werfen ihr vor, damit queer- und transfeindlich zu sein. "Ich weiß nicht, was da passiert ist, dass wir uns so weit voneinander entfernt haben, dass wir nicht mal zusammen in einem Raum sein können und vielleicht darüber streiten, dass wir unterschiedliche Definitionen haben", so Vollmer.